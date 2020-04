Kojima e post Death Stranding: l'autore di Metal Gear torna a parlare di PT e horror

Mentre la sede di Kojima Productions è temporaneamente chiusa a causa del Coronavirus, Hideo Kojima ha avuto modo di rilasciare una lunga e interessante intervista all'ente organizzatore dei BAFTA.

Durante l'appuntamento si è tornati a discorrere di PT e dell'approccio del director al genere horror. "PT è speciale. - ha esordito Kojima - La paura umana ha origine dall'ignoto. PT è stato un esperimento nel tentativo di produrre un effetto come risposta a questa condizione". Rievocando le peculiari metodologie utilizzate per presentare il Playable Teaser di Silent Hills, l'autore di Death Stranding e Metal Gear Solid sottolinea che oggi non sarebbe più possibile utilizzare la medesima strategia: il pubblico infatti si ricorderebbe dell'annuncio di PT e capirebbe subito la vera natura del prodotto.



Interrogato sulla possibilità di cimentarsi nuovamente col genere horror, il director ha proseguito: "Io stesso mi spavento facilmente, quindi sono fiducioso nel fatto che sarei in grado di creare qualcosa di più terrificante rispetto a quanto potrebbero forse fare altri. Mi spavento per cose come l'oscurità e immagino l'ombra di fantasmi nel buio. Esattamente come Hitchcock e Spielberg".



Al momento, vige il più stretto riserbo sulla natura dei nuovi progetti di Kojima Productions, mentre Death Stranding arriverà su PC il prossimo 2 giugno.