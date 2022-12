Kojima Production: 'Il 2023 sarà un anno più impegnativo'. Cosa ci riserva il futuro?

Il 2022 verrà ricordato da parecchi videogiocatori per l'uscita e l'annuncio di diverse produzioni videoludiche interessanti, complice anche l'evento di fine anno dei The Game Awards, sul cui palco sono arriva tantissime novità. Questo è stato anche l'anno di Death Stranding 2, con un teaser che ha fatto entusiasmare i fan.

Mentre i giocatori attendono con trepidante attesa la data d'uscita di Death Stranding 2, lo stesso Hideo Kojima ha parlato brevemente di quelli che saranno i piani di Kojima Productions per il nuovo anno ormai alle porte, il quale sarà ricco di sorprese provenienti anche dalla stessa software house. La notizia giunge proprio dallo stesso podcast di Hideo Kojima, nel quale è stato affermato quanto segue:



"Il 2023 sarà più impegnativo del 2022, quindi... Non voglio pensarci! C'è Death Strading 2, un altro gioco e anche un film in lavorazione. Ho ricevuto offerte di collaborazione con diversi creatori. Non posso farli tutti, ma... Voglio farne il più possibile prima di morire, quindi dedicherò tutto il prossimo anno a pensarci".

Non sappiamo se "l'altro gioco" a cui lo stesso Kojima fa riferimento sia lo stesso progetto portato avanti con la divisione gaming di Microsoft: Overdose. In merito a quest'ultima esclusiva per l'ecosistema verde crociato, infatti, sappiamo solamente che il misterioso gioco Xbox di Kojima è un progetto che viene portato avanti ormai da diversi anni e che sarà principalmente destinato ad xCloud.

Tuttavia, sappiamo che Hideo Kojima e la Kojima Production avranno in serbo per noi moltissime sorprese sul fronte videoludico e non solo, anche grazie all'approdo di Death Stranding sul grande schermo cinematografico. Tra reveal dei progetti attualmente in corso e l'arrivo di Death Stranding 2, quindi, le novità sono parecchie e non aspettano altro che l'arrivo di questo 2023 videoludicamente ricco di grandi contenuti.