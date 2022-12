Kojima Productions tra 50 anni? Parla Kojima: 'Potrei diventare un'IA!'

In vista di un 2023 molto impegnativo per Kojima Productions, il suo fondatore, Hideo Kojima, si è di recente raccontato in un'interessante intervista volta a celebrare il settimo anniversario della software house.

Ai microfoni di IGN USA, il game director non ha mancato di affrontare temi di estrema attualità, come la crescente diffusione delle IA nel campo artistico e creativo. Una tendenza che preoccupa Kojima, che teme un generale appiattimento dell'offerta nell'ambito dell'intrattenimento. La continua analisi dei gusti del pubblico, spiega, potrebbe infatti condurre alla realizzazione di opere pensate esclusivamente per piacere al più ampio numero di persone possibile, ma prive di stimoli o significato.

Da parte sua, Hideo Kojima non ha mancato di ironizzare su di un possibile utilizzo delle IA volto a garantire una sua perenne partecipazione alle attività di Kojima Productions. Pensando ad uno scenario collocato 50 o 100 anni nel futuro, l'autore di Death Stranding ha ipotizzato una sua conversione in Intelligenza Artificiale: "Probabilmente, potrei diventare un'IA e continuare a lavorare. C'è bisogno di ricevere sempre nuovi stimoli quando si desidera creare qualcosa, quindi probabilmente continuerei a collaborare con altre persone e a scoprire nuove cose...anche da IA!"



Nel frattempo, proseguono i lavori dell'autore videoludico su Death Stranding 2 e il misterioso progetto pensato in esclusiva per xCloud.