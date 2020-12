Kojima Productions acquisita da Microsoft? No, solo uno spunto di discussione!

Dopo la colossale operazione di acquisizione del gruppo Zenimax, i vertici di Redmond hanno assicurato che l'espansione degli Xbox Game Studios potrebbe non essersi ancora conclusa.

Su queste basi, l'utenza non cessa di domandarsi quali potrebbero essere i prossimi obiettivi nel mirino della compagnia verdecrociata, con conseguente diffondersi in rete di molteplici rumor. In particolare, continuano ad aleggiare nell'aere indiscrezioni e supposizioni legate ad un possibile accordo tra Microsoft e SEGA, in merito al quale non vi è al momento alcun tipo di certezza. In questo clima, è riuscito a farsi rapidamente strada anche un'ulteriore voce di corridoio, che vorrebbe come confermata l'acquisizione di Kojima Productions da parte di Microsoft.

Tuttavia, in questo caso, il tutto sembra essersi originato da un semplice fraintendimento della fonte originale. Come potete verificare in calce a questa news, ad originare il vespaio di supposizioni è stato un pezzo apparso sulla rivista videoludica spagnola Hobby Consolas. Quest'ultimo riporta come titolo un "Si conferma che il prossimo studio che Microsoft comprerà sarà Kojima Productions!" e afferma che l'annuncio verrà fatto ai The Game Awards 2020. Si tratta tuttavia di un intervento apparso in una specifica sezione della testata, dedicata a ipotesi e e teorie fantasiose, volte a favorire la discussione tra l'utenza.



Insomma, per ora, l'unica notizia confermata resta l'avvio dei lavori su di un nuovo gioco di Kojima Productions dopo il lancio di Death Stranding.