Kojima Productions, annuncio in arrivo? Ancora riprese per il team di Death Stranding

Mentre l'effettiva esistenza di Death Stranding 2 appare sempre più probabile, in questi giorni c'è grande fermento negli studi di sviluppo di Kojima Productions.

Il team capitanato da Hideo Kojima è infatti impegnato in una intensa sessione di riprese, che il game director sta puntualmente documentando su Twitter. Come potete verificare in calce a questa news, il team di Death Stranding si sta dedicando con ritmi serrati alla realizzazione di un progetto misterioso. Ad oggi, lo staff di Kojima Productions ha portato a termine il terzo giorno consecutivo di riprese, che hanno coinvolto gli sviluppatori sino alla tarda serata.

Al momento, non è chiaro cosa stia bollendo in pentola, ma il pensiero va rapidamente all'eventualità che Hideo Kojima stia confezionando un nuovo trailer, volto a presentare finalmente il suo prossimo progetto. Sappiamo già che l'autore videoludico sta lavorando ad un'esclusiva Xbox pensata per il Cloud gaming, ma quest'ultima non pare essere il suo unico titolo in cantiere. Di recente, infatti, il team musicale di Sony è stato avvistato presso Kojima Productions, dove ha con tutta probabilità offerto supporto e consulenza per uno dei giochi sviluppati dalla software house.



Che Kojima Productions abbia un annuncio in programma per il prossimo periodo? Purtroppo, non ci resta che attendere!