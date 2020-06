Kojima Productions apre nuovi account social: 'news in arrivo' dal team di Death Stranding

Mentre si avvicina la pubblicazione della versione PC di Death Stranding, attesa per il 14 luglio, qualcosa di intrigante sembra muoversi in casaa Kojima Productions.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, la software house guidata da Hideo Kojima ha infatti provveduto ad ampliare in maniera significativa la propria rete comunicativa. In particolare, è stata comunicata l'apertura di sette nuovi account Twitter ufficiali di Kojima Productions, dedicati ad altrettanti idiomi. Nello specifico, la software house ha inaugurato la propria campagna comunicativa in arabo, portoghese brasiliano, francese, tedesco, italiano, russo e spagnolo.

Al momento, i nuovi canali social riportano tutti il medesimo messaggio, del quale vi riportiamo la versione italiana: "Benvenuto nel canale Twitter ufficiale in italiano di KOJIMA PRODUCTIONS. Siamo entusiasti di averti a bordo. News in arrivo!". La dicitura legata a novità in arrivo e il simultaneo potenziamento dei canali comunicativi ha rapidamente messo in fermento la community di appassionati in attesa di conoscere la natura dei prossimi progetti del team autore di Death Stranding: che un annuncio sia in dirittura di arrivo?



Per scoprirlo, non ci resta che attendere: tra i molti rumor che circondano le attività di Hideo Kojima, lo ricordiamo, aleggia anche un suo possibile coinvolgimento nello sviluppo di un Silent Hill per PS5.