Kojima Productions assume per lo sviluppo di giochi multipiattaforma

Tramite il profilo LinkedIn ufficiale della compagnia, Kojima Productions ha aperto le assunzioni per vari ruoli, in particolare l'azienda sta cercando personale per lo sviluppo di videogiochi multipiattaforma per console e PC.

Tra le skill richieste per i vari ruoli professionali troviamo l'esperienza nello sviluppo di videogiochi d'azione, conoscenza di armi da fuoco, armi bianche e veicoli militari, esperienza nella gestione di server e degli aspetti di un gioco multiplayer online, oltre alla conoscenza dei principali linguaggi e tecniche di programmazione per sviluppare giochi multipiattaforma su console e PC.

Difficile estrapolare ulteriori informazioni da questi annunci e lo sviluppo multipiattaforma non è particolarmente indicativo del futuro di Kojima Productions dal momento che anche Death Stranding Director's Cut Edition potrebbe uscire sia su PS5 che su PC (esattamente come accaduto per il Death Stranding originale) presentandosi quindi come progetto multipiattaforma.

Nei mesi scorsi si è parlato di una vicinanza di Hideo Kojima a Xbox, con Kojima Productions che avrebbe già firmato con Microsoft per la produzione di una nuova esclusiva, al momento tuttavia niente è stato confermato dai diretti interessati. E c'è anche quella questione che vorrebbe Hideo Kojima impegnato sul nuovo Silent Hill con Konami, vicenda che sta tenendo gli appassionati della serie con il fiato sospeso.