Kojima Productions, auguri anche a Ludens: ecco com'è nata la statua a grandezza naturale

In occasione del settimo anniversario di Kojima Productions, la software house ha deciso di condividere con il pubblico una serie di speciali contenuti celebrativi.

Dopo aver presentato lo studio in cui si sta sviluppando Death Stranding 2, il team giapponese ha deciso di raccontare la genesi della sua imponente mascotte. Con il video che trovate in apertura a questa news, Kojima Productions alza infatti alzaro il sipario su di una collaborazione realizzata con lo studio di modellazione JUR. Il risultato di questa partnership è stata la creazione di Ludens, vero e proprio simbolo della software house, realizzato in scala 1:1 e collocato in bella mostra negli studi del team.

Il designer Yoshio Komatsu, di studio JUR, racconta così il processo che lo ha portato a dare vita a Ludens, un essere umano che indossa una sorta di complessa tuta spaziale e in grado di navigare agevolmente in un "mare digitale". Con un approccio volto a dare un aspetto realistico all'intera opera, i professionisti di JUR si sono a lungo confrontati sui materiali da utilizzare per realizzare Ludens, che alla fine è risultato composto di oltre 500 pezzi! Per tutti i dettagli, potete visionare il filmato disponibile in apertura a questa news.



Ricordiamo inoltre che - sempre in occasione dei festeggiamenti del settimo anniversario di Kojima Productions - è ora possibile riscattare gratis un set di avatar PSN di Death Stranding 2.