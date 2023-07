Kojima Productions continua a crescere: un mare di assunzioni per il team di Hideo Kojima

Dopo aver fatto da grancassa mediatica al documentario di Sony e Kojima Productions sulla storia di Hideo Kojima, i curatori del sito ufficiale della software house diretta e fondata dal papà di Metal Gear e Death Stranding danno il via a una 'campagna di reclutamento su vasta scala'.

"Kojima Productions è impegnata in una campagna di reclutamento di personale su larga scala", si legge sulle pagine del portale ufficiale della casa di sviluppo dell'eclettico designer giapponese per confermare l'apertura di tantissime posizioni lavorative "sia a livello nazionale che internazionale per la realizzazione di videogiochi di alta qualità".

Le posizioni lavorative aperte da Kojima Productions abbracciano l'intero arco delle figure professionali dell'industria dei videogiochi, dai 'semplici' designer ai programmatori esperti di Intelligenza Artificiale, passando per i dirigenti, gli scrittori, i responsabili delle animazioni e i tecnici audio. Le schede pubblicate da Kojima Productions non forniscono ulteriori precisazioni sui progetti affidati ai candidati che verranno selezionati per entrare a far parte della realtà imprenditoriale di Hideo Kojima, ma non serve strappare delle anticipazioni da Ludens per ipotizzarne un impiego nei team che stanno dando forma a Death Stranding 2 in esclusiva su PlayStation 5 e al misterioso Project Overdose, il videogioco cloud realizzato da Kojima in esclusiva Xbox.

Sapevate inoltre che Kojima vuole sviluppare giochi nello spazio? Il creatore di Metal Gear e Death Stranding si è detto ansioso di ricevere proposte da chi possa 'spedirlo in orbita' per sviluppare delle esperienze interattive studiate per essere fruite solo ed esclusivamente nello spazio.