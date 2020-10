Kojima Productions, oltre Death Stranding: sessioni di registrazione per un nuovo gioco!

In seguito alla separazione da Konami, l'indipendente Kojima Productions ha portato sul mercato videoludico la propria prima produzione nel corso del novembre 2019.

A circa un anno di distanza dal debutto di Death Stranding su PlayStation 4, seguito dal porting su PC nel luglio 2020, la software house sembra nel pieno dei lavori su di un nuovo progetto. A offrire un primo indizio in tal senso è un interessante cinguettio pubblicato da Ludvig Forssell. Il compositore e direttore audio di Kojima Productions ha infatti pubblicato uno scatto che immortala una sessione di registrazione dal vivo. Quest'ultima - scrive sul proprio account Twitter - rappresenta il primo incontro dei musicisti dall'esplodere, anche in Giappone, dell'emergenza sanitaria legata alla pandemia di COVID-19.



Dettaglio più che interessante, nel cinguettio disponibile in calce, Ludvig Forssell conferma che le nuove composizioni su cui il team è al lavoro sono dedicate a un misterioso "progetto non annunciato". L'autore del "Tema di BB" per Death Stranging si dice soddisfatto del risultato, ma, purtroppo, non ha offerto in merito alcun indizio aggiuntivo. Al momento, è assolutamente ignota la natura di quello che sarà il prossimo progetto di Hideo Kojima. Oltre a rumor su un possibile Death Stranding 2 continuano a circolare con insistenza indiscrezioni su un di un gioco horror firmato dall'autore di Metal Gear Solid. Nel mese di giugno, gli account social del team anticipavano novità in arrivo da Kojima Productions.