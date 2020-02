Kojima tra Death Stranding e Silent Hill: l'ultimo tweet offre indizi sul nuovo annuncio?

L'ultima foto scattata e condivisa sui social dal capo marketing di Kojima Productions, Aki Saito, sembra contenere degli indizi riguardanti il prossimo annuncio della software house diretta e fondata da Hideo Kojima, il papà di Metal Gear e della recente avventura sci-fi Death Stranding.

Come giustamente sottolineato dai follower dell'azienda nipponica, e dalla community di Everyeye che ha commentato la notizia del, prossimo, importante annuncio di Kojima Productions, l'immagine con Aki Saito lo ritrae mentre scrive su di un post-it la frase "Next Week!".

All'inequivocabile indizio sulle tempistiche di questo misterioso reveal si aggiunge anche l'indicazione fornita sempre da Saito con la matita che impugna nella foto e che reca impressa la parola "Pyramid". Che sia il preludio all'imminente annuncio dello sviluppo di un nuovo videogioco di Silent Hill da parte di Hideo Kojima?

La parola "Pyramid", infatti, non può che riportarci alla memoria il mostro Pyramid Head, conosciuto qui da noi con il nome di Piramide Rossa, Testa di Triangolo o Uomo Nero nei diversi film, giochi, libri e fumetti della serie survival horror di Silent Hill che hanno visto la luce in questi anni. Il riferimento alla piramide potrebbe anche essere legato alla forma dei rifugi da connettere insieme a Sam Bridges in una nuova ambientazione esplorabile di un ipotetico DLC di Death Stranding, magari da lanciare per questa estate in coincidenza dell'arrivo del gioco su PC dopo il periodo di esclusiva temporale trascorso su PlayStation 4.