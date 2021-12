Kojima Productions si espande e cerca personale, in arrivo un nuovo grande gioco?

Kojima Productions sembra essere alla ricerca di nuovi talenti per ingrossare le fila dello studio ed aumentare la potenza di fuoco a disposizione per lo sviluppo di nuovi progetti. Al momento sono disponibili ben 30 posti di lavoro in varie posizioni.

Stando al sito ufficiale di Kojima Productions infatti, lo studio è alla ricerca di nuovi professionisti con l'obbiettivo di espandere la sua capacità produttiva. Tra le posizioni aperte spiccano quelle per character artist, writer, level designer, project manager e tante altre. La tipologia di posti a disposizione è quindi molto varia e le descrizioni in giapponese non aiutano a capire esattamente quali possano essere i piani dello studio. Un elemento ricorrente in tutti gli annunci ci da però un'indicazione sull'entità dei prossimi lavori in programma: tutte le posizioni sono infatti dedicate a "progetti di fascia alta".

I rumor sulla prossima produzione di Hideo Kojima sono ormai una costante e negli ultimi giorni sono moltiplicati grazie all'imminente arrivo dei TGA 2021, lo show ideato dal giornalista e amico dello sviluppatore Geoff Keighley: in tanti infatti ritengono possibile l'annuncio del nuovo gioco di Kojima Productions proprio durante la kermesse. Non rimane che attendere ancora qualche giorno per sapere se i desideri dei tanti fan saranno avverati.