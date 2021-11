Kojima Productions si espande: nuova divisione dedicata a TV e musica

Nel corso del pomeriggio è arrivata una notizia inaspettata che riguarda Kojima Productions, il team capitanato dal buon Hideo che è ormai pronto ad espandersi e a raggiungere nuovi orizzonti.

Il celebre game designer che ha dato vita a Metal Gear Solid e a Death Stranding ha confermato che un nuovo team sta per aprire in quel di Los Angeles, in California. Questa divisione secondaria di Kojima Productions non si occuperà esclusivamente di videogiochi, ma avrà a che fare soprattutto con altri media quali il cinema, la musica e la televisione. A guidare questa squadra di creativi sarà Riley Russell, un veterano dell'industria con alle spalle 28 anni di esperienza, molti dei quali trascorsi in PlayStation in qualità di chief legal officer, VP of business affairs e altri ruoli chiave.

Al momento non è chiaro a cosa stia lavorando Kojima con il suo team, ma è chiaro che il popolare sviluppatore voglia lavorare anche ad altro oltre ai videogiochi e non è da escludere che in futuro potremo assistere alla pubblicazione di serie TV o altri media legati a proprietà intellettuali inedite o già esistenti come Death Stranding.

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi ricordiamo che Kojima Productions, sta 'sperimentando' qualcosa di nuovo in studio e molti credono si tratti di un gioco horror in stile Silent Hills.