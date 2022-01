Kojima Productions si espande: il team di Death Stranding assume per il prossimo gioco

Con il team guidato da Hideo Kojima determinato a dar vita ad un "titolo AAA che tutti vorranno giocare", sembra che siano necessarie nuove forze creative nello staff dell'autore videoludico.

Il game director di Death Stranding e della Metal Gear Solid saga ha infatti pubblicato un interessante messaggio, tramite il proprio profilo Instagram ufficiale. Come potete verificare direttamente in calce a questa news, il post è indirizzato ad aspiranti professionisti del mondo dei videogiochi, ansiosi di entrare a far parte di una importante software house.

I profili ricercati da Kojima Productions sono davvero molto numerosi, tra programmatori, game designer, artisti, animatori, sceneggiatori, sound designer e project manager. Purtroppo, nelle schede dedicate alle singole cariche non sono per il momento presenti indizi su quella che sarà la natura del prossimo gioco del team di Hideo Kojima. Con il game director desideroso di mantenere il segreto ancora per qualche tempo, il "prossimo progetto" di Kojima Productions desta ad ogni modo grande curiosità tra gli appassionati, ansiosi di scoprire che cosa ha in serbo il team di Tokyo per i videogiocatori di tutto il mondo.



In chiusura, ricordiamo che di recente Hideo Kojima ha stuzzicato la curiosità del pubblico, suggerendo un possibile reveal del suo prossimo gioco.