Kojima Productions: al via i festeggiamenti per il 5° anniversario, nuovi annunci in vista

Come promesso, alle 06:00 di mercoledì 16 dicembre Kojima Productions ha aggiornato i suoi profili social dando ufficialmente il via ai festeggiamenti per il quinto compleanno della compagnia, fondata nel dicembre 2015 dopo l'addio a Konami da parte del producer e game designer giapponese.

Con una lettera aperta, Hideo Kojima ha voluto ringraziare la community per il successo di Death Stranding, primo titolo dello studio pubblicato nel novembre 2019 e accolto positivamente da pubblico e critica. Per la giornata di oggi, Kojima Productions ha in programma una serie di annunci "nelle prossime ore" a partire dalle 07:00 del mattino, ora italiana.

Non sappiamo quali annunci siano effettivamente in programma, c'è chi ipotizza l'arrivo di un corposo update next-gen per Death Stranding con il supporto al DualSense e chi pensa ad un possibile annuncio del nuovo gioco di Hideo Kojima, al momento però è impossibile saperne di più.

Da parte nostra vi invitiamo a restare sintonizzati su queste pagine, dove troverete tutti gli aggiornamenti sulle novità per il quinto compleanno di Kojima Productions. E voi quali annunci vi aspettate? Fatecelo sapere con un commento nello spazio qui sotto.