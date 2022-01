Kojima Productions e il nuovo gioco misterioso: Kojima stuzzica i fan, qualcosa si muove?

È ormai da diverso tempo che Hideo Kojima ha confermato di star lavorando ad un nuovo gioco, ma per il momento vige ancora un profondo riserbo sulla natura del progetto.

Sino ad ora, infatti, il Game Director autore di Death Stranding e della saga di Metal Gear Solid si è limitato a condividere dichiarazioni molto generiche in merito. Sappiamo ad esempio che il prossimo gioco di Kojima Productions sarà un "progetto radicale" e dalla natura fortemente sperimentale. Abbiamo inoltre la conferma che questo titolo misterioso si trova già in buona compagnia, con la software house che sta in realtà lavorando a due nuovi giochi di Hideo Kojima, uno molto ambizioso e uno dalla portata più contenuta.



Dal vivace account Twitter del Game Director arriva ora un cinguettio volto a stuzzicare la curiosità del pubblico. Disponibile direttamente in calce a questa news, il Tweet raffigura infatti il desktop del computer dello stesso Hideo Kojima. Al centro della schermata possiamo avvistare una cartella solitaria, che - in lingua giapponese - riporta la dicitura "nuovo progetto". Purtroppo, non è dato sapere nulla di concreto in merito al contenuto della cartella misteriosa, ma i sempre più frequenti accenni di Kojima al suo nuovo gioco potrebbero nascondere la volontà di presentare la produzione a breve. Che qualcosa si stia finalmente smuovendo?