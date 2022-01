Kojima Productions, nuovo gioco per PSVR 2? Parla l'insider di BioShock 4

Mentre ancora restano in piedi ipotesi legate ad un Death Stranding 2 in fase di realizzazione, ulteriori indiscrezioni coinvolgono le attività del team di autori di stanza a b>Kojima Productions.

Dal medesimo insider che sostiene da tempo l'esistenza di un BioShock 4 in sviluppo, stanno infatti trovando diffusione rumor sulle attività di Hideo Kojima. Con quest'ultimo che ha confermato di avere in cantiere due progetti - uno di ampia portata e uno di ambizioni più contenute -, emerge ora l'ipotesi che il creativo nipponico sia impegnato nello sviluppo di un gioco per PlayStation VR 2.

L'insider, come potete verificare in calce a questa news, sostiene in particolare che Kojima Productions abbia ricevuto un primo prototipo del visore Sony già lo scorso novembre. Da allora, il team di sarebbe messo al lavoro su di un titolo o esperienza interattiva pensata appositamente per la Realtà Virtuale. Dettaglio ulteriore, a tal fine, Hideo Kojima starebbe collaborando con Celine Tricart, regista ed esperta di VR. Tra le creazioni dell'autrice possiamo ad esempio citare The Key, The Sun Ladies, Look Again, Lapse of Time, Wilde Eastern e molto altro ancora.



Al momento, ovviamente, stiamo parlando di semplici indiscrezioni non confermate: per saperne di più, sarà necessario attendere eventuali conferme o smentite!