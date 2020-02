Kojima Productions: Kojima al lavoro sul prossimo gioco, nuova foto incuriosisce i fan

Solo qualche giorno fa, Hideo Kojima, dalle pagine del proprio attivissimo account Twitter, aveva pubblicato un intrigante cinguettio, che aveva incuriosito la community videoludica.

Il Tweet riportava esclusivamente la dicitura "Lavorando ad una trama", ma in allegato allo stesso Kojima aveva inserito una bizzarra fotografia, che inquadrava diversi oggetti sparsi sulla postazione di lavoro del game director. Tra questi figuravano i gadget più disparati: dall'iconica moto di Akira ad un tappetino del mouse che sembrava raffigurare Hermen Hulst, nuovo responsabile dei Sony Worldwide Studios. Come prevedibile, i fan si sono immediatamente messi in cerca di eventuali indizi sul nuovo progetto videoludico dell'autore di Death Stranding.

Ora, Hideo Kojima sembra aver deciso di stuzzicare ulteriormente la curiosità del pubblico. Come potete infatti verificare in calce a questa news, il director ha pubblicato un nuovo Tweet, in cui scrive: "Revisionando la trama". In allegato al cinguettio troviamo una nuova istantanea. Pur con un'inquadratura simile, la foto ora immortala alcuni nuovi oggetti, tra cui spicca una figure della versione femminile dell'Homo Ludens, simbolo di Kojima Productions. Nuovamente, i fan attivi sl social network hanno dato il via ad una nuova ed attenta analisi dello scatto.



In attesa di scoprire che cos'ha in serbo l'autore, ricordiamo che nell'estate 2020 Death Stranding arriverà su PC.