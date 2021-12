Kojima Productions è al lavoro su due giochi, arriva la conferma ufficiale

Mentre la community di appassionati è ancora incuriosita dall'artwork pubblicato da Hideo Kojima in occasione delle festività natalizie, il celebre game designer ha diffuso qualche dettaglio in merito ai progetti sui quali sta lavorando al momento.

Con l'anno ormai al termine, Famitsu ha deciso di intervistare alcune delle personalità più in vista dell'industria videoludica e ha posto loro una serie di domande legate al futuro e alle loro aspirazioni. Tra gli sviluppatori che hanno risposto troviamo anche il boss di Kojima Productions, il quale ha svelato alla rivista nipponica di essere al lavoro su due diversi progetti. Non è però finita qui, dal momento che la breve frase di Kojima permette anche di intuire qualche dettaglio aggiuntivo: se il primo progetto viene definito 'un grosso titolo', il secondo viene descritto come un gioco il cui sviluppo è una sfida, lasciando intendere che possa trattarsi di qualcosa di molto particolare.

Il game designer ha anche dichiarato di voler esplorare altri media al di fuori del videogioco e di non vedere l'ora che tra i vari settori dell'intrattenimento perdano ogni tipo di barriera che li separa tra loro. Insomma, è sempre più evidente che Kojima non voglia più realizzare solo videogiochi.

A proposito di nuovi progetti, sapevate che Kojima Productions si sta espandendo e cerca nuovo personale?