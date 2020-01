Kojima Productions sarebbe nel mirino di Sony: in arrivo l'annuncio dell'acquisizione?

Da diverse settimane stanno circolando in rete alcune voci secondo le quali Sony sarebbe in procinto di annunciare l'acquisizione di una nuova software house, al fine di allargare la già vasta famiglia dei Worldwide Studios in vista del futuro, che sarà segnato dalla nuova generazione di PlayStation 5.

Uno degli studi finiti nel mirino di Sony potrebbe essere Kojima Productions, che ha recentemente dato alle stampe Death Stranding e festeggiato il suo quarto anniversario. Il primo a suggerire quest'ipotesi è stato Geoff Keighley, grande amico di Kojima, con un tweet sibillino di una decina di giorni fa, che viene oggi rafforzato da un rumor lanciato in rete da HipHopGamer. Lo streamer, in un video lungo ben 24 minuti, afferma che Sony starebbe programmando l'acquisizione di Kojima Productions per ingrandire ulteriormente la sua già ampia offerta di esclusive. Lo studio si troverebbe già al lavoro su un gioco horror, un genere che il buon Kojima ha già dimostrato di amare in più di un'occasione. Tale ipotesi risulterebbe inoltre in linea con un recente rumor, secondo il quale Sony starebbe sviluppando un nuovo gioco horror.

L'accordo sarebbe stato facilitato dai buoni rapporti tra Kojima Productions e la stessa Sony, che ha fornito grande supporto durante il processo di apertura dello studio, avviato nel 2015. Pare inoltre che Hideo Kojima abbia avuto un'importante influenza durante la progettazione del design di PS5 e nell'avanzamento tecnico del Decima Engine (di proprietà di Guerrilla Games e già utilizzato in Death Stranding) che risulterebbe già funzionante su PlayStation 5.

HipHopGamer, in ogni caso, non ha rivelato le sue fonti, pertanto vi consigliamo di non prendere per certe queste informazioni. Restiamo in attesa di un eventuale annuncio ufficiale da parte di Sony. Per quanto riguarda la console next-gen, secondo alcune voci il reveal ufficiale di PS5 sarebbe previsto per febbraio.