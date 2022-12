Kojima Productions mostra lo studio in cui si sta sviluppando DS2: è uno spettacolo

Come vi abbiamo detto qualche giorno fa, Kojima Productions sta celebrando il suo settimo anniversario con una serie di contenuti esclusivi e, fra questi, troviamo anche un interessante tour della nuova sede della software house del creatore di Death Stranding e Metal Gear Solid.

Il filmato in questione, pubblicato sul canale YouTube ufficiale dell'azienda, permette di visitare virtualmente tutte le principali aree della rinnovata sede di Kojima Productions, che mette in evidenza una grande cura per i particolari: le stanze sono ampie, luminose e con un'estetica minimale. Fra i luoghi visitati nel video troviamo la sala per le registrazioni, quella dedicata all'editing dei filmati, la sala per gli ospiti e quella in cui trascorrere la pausa pranzo. Tutti i locali presentano anche strumenti tecnologici all'avanguardia con i quali i membri del team di sviluppo possono dare sfogo alla loro creatività e contribuire alla creazione di Death Stranding 2 e del chiacchierato secondo progetto di Hideo Kojima.

A chiudere il breve tour dello studio è l'entrata in un'enorme stanza di colore bianco con al centro la riproduzione in scala 1:1 di Ludens, la mascotte del team di sviluppo di cui sono state create anche numerose statue ed action figure (alcune di queste sono visibili nel corso del tour).

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che è ora disponibile un nuovo poster promozionale di Death Stranding 2.