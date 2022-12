Kojima Productions non lavorerà mai con IP di terze parti: Hideo Kojima detta la linea

Oltre alle riflessioni sul gioco misterioso di Hideo Kojima su Xbox, l'intervista di IGN.com ha dato modo al papà di Metal Gear e Death Stranding di chiarire un importante aspetto del suo lavoro, ovvero la volontà di non sviluppare mai dei videogiochi basati su proprietà intellettuali che gli appartengono.

L'eclettico game designer giapponese spiega infatti che "Kojima Production non è un'azienda quotata in borsa, perciò non abbiamo l'obbligo di far crescere costantemente l'azienda. Quando mi metto a sviluppare un nuovo gioco voglio lasciarmelo alle spalle pensando di aver fatto un buon lavoro, ma al tempo stesso resto sempre aperto all'opportunità di sviluppare altre tipologie di progetti visivi".

In questa visione, stando a Kojima, rientra anche l'assoluto divieto di realizzare videogiochi legati a proprietà intellettuali 'esterne': "Non lavoreremo su IP concesse in licenza da altri, svilupperemo solo videogiochi legati a nostre proprietà intellettuali".

In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Kojima Productions, vi rimandiamo a questo nostro approfondimento su Death Stranding 2 e le ultime dichiarazioni di Hideo Kojima sulla storia e sui contenuti di questa ambiziosa esclusiva PlayStation 5.