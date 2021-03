Kojima Productions, novità in arrivo domani? Messaggio teaser da Forssell

L'esordio di Kojima Productions come software house indipendente ha portato sul mercato l'epopea di Sam Porter Bridges, narrata, dapprima su PS4 e in seguito anche su PC, con Death Stranding.

Ora, il team di sviluppatori capitanato da Hideo Kojima sembra pronto a compiere un ulteriore passo importante. Nel dicembre dello scorso anno, il padre della Metal Gear saga ha confermato l'avvio dei lavori sul prossimo gioco di Kojima Productions. Sulla natura del progetto, la software house non ha offerto alcun tipo di anticipazione, ma potrebbe essere ormai giunto il momento di saperne qualcosa di più. Il primo seme del dubbio era stato piantata da Shinkawa, che aveva di recente parlato di un annuncio da Kojima Productions in arrivo molto presto. Ora però sembra che questo "molto presto" fosse davvero letterale!



A scatenare la curiosità del pubblico è Ludvig Forssell, Audio Director presso Kojima Productions e compositore per parte della colonna sonora di Death Stranding. Dalle pagine dell'account Twitter dell'importante veterano del mondo videoludico giunge infatti un conciso ma suggestivo messaggio: "Novità importanti domani". Inutile dire che il cinguettio ha scatenato grandi aspettative e curiosità, anche se non contiene riferimenti diretti al reveal di un nuovo gioco. Tuttavia, il Tweet è stato rapidamente condiviso con fare sospettoso da Geoff Keighley, conduttore dei The Game Awards, che ha ricevuto in risposta da Forssell un cinguettio enigmatico. A breve distanza dal primo messaggio, tuttavia, il compositore ha pubblicato un secondo Tweet, con il quale sembra dichiararsi sorpreso dell'eco ricevuta dalla sua anticipazione.



Ad ogni modo, per saperne di più su ciò che Forssell ha in serbo per il pubblico, non resta che attendere poche ore.