Kojima Productions: presto nuovo Merchandising dalla Software House di Death Stranding

Mentre la Community Videoludica attende con ansia di poter ricevere nuove informazioni in merito alla nuova produzione di Hideo Kojima, la Software House responsabile dello sviluppo di Death Stranding fa un interessante annuncio.

Come potete infatti verificare in calce a questa news, l'account Twitter ufficiale di Kojima Productions ha pubblicato un cinguettio tramite il quale anticipa l'imminente annuncio di nuovo merchandising. Di seguito il testo del Tweet: "Kojima Productions presenterà alcuni nuovi ed esclusivi oggetti di merchandising presso il Trafalgar Square Games Festival, in arrivo a Londra il 13 Aprile. L'evento è gratuito, quindi non c'è ragione per non passarci!". Purtroppo, la Software House non offre ulteriori dettagli in merito alla natura del materiale che sarà presentato e non specifica se questo andrà ad aggiungersi ai gadget a tema Death Stranding già presenti sul Kojima Productions Store. Per saperne di più, sarà dunque necessario aspettare il prossimo sabato 13 aprile.

In attesa di qualche informazione ufficiale maggiormente dettagliata, vi ricordiamo che ad aprile è previsto un altro appuntamento che potrebbe rivelarsi interessante per i giocatori che attendono Death Stranding. Infatti, giovedì 25 aprile, Kojima e Reedus saranno ospiti del Tribeca Film Festival, evento durante il quale saranno protagonisti di un panel moderato da Geoff Keighley, creatore dello show dei The Game Awards.