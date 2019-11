Kojima Productions: il produttore Kenichiro Imaizumi lascia il team dopo Death Stranding

Stando a quanto ricostruito dalla redazione VGC, il produttore Kenichiro Imaizumi, uno dei collaboratori storici e più fidati di Hideo Kojima, avrebbe deciso di lasciare il team di Kojima Productions dopo aver contribuito al progetto di Death Stranding fino alla sua effettiva commercializzazione su PS4.

Presente a quasi tutte le conferenze stampa e agli eventi di Death Stranding al fianco di Hideo Kojima, tranne che nelle ultime tappe del World Strand Tour, Ken Imaizumi ha collaborato con il maestro giapponese nei progetti che lo hanno visto protagonista negli ultimi venti anni, contribuendo alla fondazione di Kojima Productions e partecipando attivamente alla creazione dell'ultimo kolossal sci-fi in qualità di supervisore.

Con l'amico e collega Kojima, Imaizumi ha lavorato su tutti i capitoli della serie di Metal Gear Solid pubblicati dal 2001 ad oggi, producendo di recente titoli del calibro di Guns of the Patriots, The Phantom Pain e Metal Gear Rising.

In base al report pubblicato dai colleghi di VGC, dietro alla decisione di lasciare il suo incarico presso gli studi di Kojima Productions ci sarebbero dei disaccordi e delle diversità di vedute non meglio precisate con gli altri dirigenti della compagnia. L'annuncio ufficiale della separazione, e delle motivazioni che l'avrebbero determinata, non è stato ancora dato dalle parti in causa.