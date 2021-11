Kojima Productions, si 'sperimenta' in studio: tra Silent Hill e oltre, horror in arrivo?

Ormai è oltre un anno che gli appassionati di titoli horror sono in fermento, in attesa di scoprire se dietro ai rumor di un nuovo Silent Hill sviluppato da Hideo Kojima vi sia o meno qualche fondamento.

Dopo la cancellazione del progetto PT/Silent Hills e la rottura tra Konami e il creatore della Metal Gear Solid saga, decisamente non pareva esserci margine per una riesumazione del progetto, ma le indiscrezioni degli ultimi tempi hanno più volte insistito su questa ipotesi. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, ad ogni modo, ci hanno pensato anche i rumor che vorrebbero Kojima comunque impegnato su di un gioco horror, anche se non necessariamente legato all'IP di Silent Hill.

Dopo aver confermato l'avvio dei lavori su di un nuovo gioco, è ora lo stesso Hideo Kojima a stuzzicare la fantasia del pubblico. Dal suo sempre attivissimo account Twitter ufficiale, il game director condivide le immagini legate ad alcuni "esperimenti" attualmente in corso presso gli studi di Kojima Productions. Con la collaborazione dello staff della software house, Kojima sembra star realizzando una cutscene dalle atmosfere horror.



Direttamente in calce a questa news, potete visionare gli scatti realizzati durante i lavori: cosa ne pensate? Che un annuncio possa essere in dirittura di arrivo, magari in occasione della cerimonia dei The Game Awards 2021?