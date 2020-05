Da Kojima Productions e Tencent Europe: nuovo report sull'addio di Imaizumi a Kojima

Nel novembre dello scorso anno avevano trovato diffusione alcune prime voci di corridoio legate ad un presunto addio di Kenichiro Imaizumi a Kojima Productions.

A diffondere l'indiscrezione era la redazione di VGC, con la pubblicazione di un report in cui veniva evidenziata una presunta divergenza di vedute tra i dirigenti della software house, che avrebbe spinto lo storico collaboratore di Hideo Kojima a lasciare il team. Tra i membri fondatori di Kojima Productions, Imaizumi aveva seguito il collega in seguito alla rottura con Konami, dove aveva collaborato alla creazione di ogni titolo della Metal Gear Solid saga, con, ad esempio, il ruolo di producer per Guns of the Patriots, The Phantom Pain e Metal Gear Rising.



Rumor successivi avevano indicato nella rottura tra Imaizumi e Kojima Productions il possibile riavvicinamento tra quest'ultima e Konami, con l'obiettivo di riportare sulla scena PT/Silent Hill. Ora, sempre dalle pagine di VGC giunge un nuovo report, che riferisce dell'ingresso di Imaizumi in Tencent Europe. Con sede ad Amsterdam, il team si occupa dell'identificazione di nuove opportunità di investimento nel Vecchio Continente.



In chiusura, sottolineiamo però che l'intera vicenda risulta al momento essere ancora piuttosto confusa. Da parte di Kojima Productions non è infatti mai giunta alcuna conferma ufficiale e pubblica in merito ad un addio da parte di Imaizumi o alle ragioni che lo avrebbero, eventualmente, determinato.