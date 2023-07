Kojima Productions sarà al Tokyo Game Show 2023... ma senza giochi

Al già nutrito elenco dei partecipanti del Tokyo Game Show 2023 si aggiunge anche Kojima Productions: la software house fondata e diretta da Hideo Kojima sarà quindi tra i protagonisti dell'evento mediatico più importante del Giappone che si terrà dal 21 al 24 settembre. Ma c'è una brutta sorpresa.

Per stessa ammissione dei curatori dei profili social di Kojima Productions, il team al seguito del papà di Metal Gear e Death Stranding non mostrerà nessun gioco durante il TGS 2023. A cosa è dovuta la partecipazione dell'azienda di Hideo Kojima alla kermesse nipponica, quindi?

I dubbi sulla presenza di Kojima Productions al Tokyo Game Show 2023 vengono sciolti dallo stesso Hideo Kojima: dalle colonne del suo profilo Twitter personale in lingua giapponese, l'eclettico designer, direttore, produttore e scrittore di videogiochi spiega che per il TGS che si terrà quest'anno "esporremo solo il merchandising che realizziamo per conto nostro".

La partecipazione del team nipponico alla manifestazione videoludica di Tokyo sarà quindi legata alla sola presentazione del merchandise ufficiale in vendita presso il Kojima Productions Store, il negozio digitale gestito direttamente dal team al seguito di Hideo Kojima per la commercializzazione 'in proprio' dei prodotti legati alla proprietà intellettuale di Death Stranding (ma non solo).

L'assenza di novità su Death Stranding 2 dall'evento giapponese, d'altronde, era stata suggerita dal ruolo minore di PlayStation durante il Tokyo Game Show 2023, come specificato di recente dal team social di Sony.