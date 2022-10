Kojima Productions, tra Xbox e Death Stranding 2: secondo teaser per il nuovo gioco!

Le intese sessioni di riprese presso Kojima Productions avevano fatto emergere il sospetto di un annuncio ormai imminente in casa Hideo Kojima: ebbene, sembra proprio che sarà effettivamente così!

Dopo il teaser pubblicato dalla software house in occasione del Tokyo Game Show 2022, gli autori di Death Stranding si divertono a stuzzicare ancora il pubblico. Con il cinguettio che trovate in calce a questa news, si apprende infatti che maggiori dettagli in merito al prossimo gioco di Kojima Productions saranno condivisi in breve tempo.

Rilanciando nuovamente il teaser legato - almeno in apparenza - all'attrice Elle Fanning (protagonista, tra gli altri, della pellicola Mary Shelley del 2017), il Tweet mette in allerta gli appassionati. Testualmente, il cinguettio recita quanto segue: "La risposta al CHI del Tokyo Game Show sarà svelata al prossimo DOVE". Le parole lasciano intendere che la misteriosa dama apparirà ufficialmente sul palco del prossimo evento atteso per il mondo del videogiochi.



Un riferimento purtroppo generico, che potrebbe però avere a che fare con il ritorno di Sony e Xbox alla Paris Games Week 2022, in programma per il periodo compreso tra 2 e 6 novembre 2022. In alternativa, potrebbe riferirsi ad un evento Sony o Microsoft ancora non annunciato. Alla peggio, il Tweet potrebbe invece avere a che fare con i The Game Awards 2022. Ad ogni modo, sembra che il 2022 non si chiuderà senza un annuncio a marchio Kojima Productions.