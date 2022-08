Kojima è pronto a svelare il suo nuovo gioco? Indizio sospetto prima della Gamescom

A due settimane dalla Gamescom 2022, la più grande fiera videoludica europea, è bastato un semplice tweet di Hideo Kojima per mandare in fibrillazione i fan e dare il via al valzer delle speculazioni.

In piena notte, il game designer responsabile di Metal Gear e Death Stranding ha fatto sapere di aver appena terminato (almeno per il momento) il montaggio di un nuovo filmato. A supporto del suo messaggio ha fornito due fotografie, una ritraente il programma di editing e l'altra gli schermi che ha impiegato per la visione del materiale.

Alcuni di voi, probabilmente, si staranno chiedendo cosa c'è di strano. Ebbene, come i suoi fan ben sanno, Kojima cura in completa autonomia il montaggio dei filmati dei suoi giochi, dunque è probabile che abbia preparato un trailer per il suo nuovo, misterioso gioco. Il game designer giapponese, al quale piace tantissimo stuzzicare i giocatori mediante i suoi canali social (ricordate la campagna marketing di Death Stranding?), ha inoltre scelto di lanciare questo nuovo indizio quando mancano appena dieci giorni alla messa in onda dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 condotta da Geoff Keighley, che tra l'altro suo grande amico. Il tempismo è decisamente sospetto.

Sappiamo per certo che negli studi di Kojima Productions sta prendendo forma un gioco esclusivo per Xbox, tuttavia in occasione dell'annuncio avvenuto lo scorso mese di giugno è stato chiarito che potrebbe volerci del tempo prima del reveal completo. Che si tratti piuttosto di Death Stranding 2, già indirettamente confermato da Norman Reedus?