Kojima ringrazia Ubisoft per avergli regalato la Legendary Edition di AC Origins

è un designer dall'incredibile talento e che non ha bisogno di presentazioni. Al momento è concentrato sulla realizzazione del suo prossimo progetto, il promettente, ma altre compagnie non perdono occasione per corteggiarlo.

Ubisoft, ad esempio, gli ha regalato la stupenda Assassin's Creed Origins - Dawn of the Creed Legendary Edition per PlayStation 4, ovvero l'edizione più costosa del gioco venduta alla bellezza di 800 euro. Al suo interno, oltre al gioco base, season pass, colonna sonora, artbook e tanto altro, è anche presente una stupenda statuina numerata in resina di Bayek e Senu, alta ben 73 cm.

Il designer nipponico ha sentitamente ringraziato per il regalo, e ha anche colto l'occasione per congratularsi per il lancio e per il decimo anniversario della serie. A corredo, ha anche pubblicato tante foto della confezione e della statua, che potete vedere nei tweet allegati in calce.

Assassin's Creed Origins, disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC dal 27 ottobre, è stato accolto positivamente dalla stampa internazionale. Quale edizione avete scelto? A questo indirizzo trovate un video comparativo che mette a confronto le versioni per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro.