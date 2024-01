OD di Kojima 'sarà diverso', promette il papà di Metal Gear, Death Stranding... e Boktai

Dopo aver spiegato a che punto è lo sviluppo di Death Stranding 2, Hideo Kojima si riaffaccia sui social per discutere dell'originale esperienza horror promessaci con il progetto di OD e fornire delle indicazioni sul gameplay che andrà a caratterizzare l'esclusiva Xbox.

Dalle colonne del suo profilo Twitter/X, il boss di Kojima Productions ripercorre idealmente le tappe più importanti della sua carriera e cita i suoi lavori passati per delineare il percorso di sviluppo seguito con OD.

Il papà di Metal Gear e Death Stranding parte proprio dalle sue IP più popolari per spiegare come "mi viene riconosciuto che so creare giochi controcorrente, come le esperienze 'simil-nascondino' in cui devi intrufolarti in un edificio senza farti scoprire dal nemico o i giochi 'di consegna' in cui ti diverti a muoverti in un mondo aperto per consegnare pacchi. Ma per me, il gioco più sperimentale è stato quello in cui vi ho chiesto di 'sconfiggere i vampiri fuori casa' utilizzando la luce del Sole come un'arma".

L'ultima frase si riferisce ad uno dei videogiochi meno conosciuti di Hideo Kojima, ovvero Boktai The Sun is in Your Hands: lanciato tra la fine del 2003 e l'inizio del 2004 su Game Boy Advance, Boktai era un action ruolistico che sfruttava un sensore montato sulla cartuccia per consentire agli utenti di ricaricare i poteri del protagonista con la luce del Sole.

Ebbene, a voler dare retta a Kojima la storia e il gameplay offerti dall'horror OD saranno altrettanto originali: "Ricordo che quando presentai il concept di Boktai incontrai una forte opposizione sia dal mio staff che dall'azienda. In questo senso, OD è altrettanto diverso".