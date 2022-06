Kojima allo show Xbox: il nuovo gioco sfrutterà il Cloud, l'annuncio ufficiale!

Dopo molteplici rumor e indiscrezioni, Hideo Kojima è finalmente apparso sul palco dell'evento Microsoft, con uno speciale annuncio da condividere con il pubblico.

Il creatore di Death Stranding e della Metal Gear Solid saga ha infatti confermato di essere al lavoro su di una nuova produzione destinata a raggiungere in esclusiva le piattaforme verdecrociate. Hideo Kojima ha descritto il progetto come un gioco che era da tempo tra i suoi desideri, ma per il quale mancava la tecnologia necessaria. Quest'ultima, ha confermato il game director, è stata resa disponibile dai progressi compiuti da Microsoft nel campo del gioco in Cloud. Da tempo, infatti, il team di Phil Spencer è al lavoro su xCloud e sulle potenzialità offerte dal sistema di server Azure.



Purtroppo, dal palco dell'Xbox + Bethesda Showcase non è stato ancora condiviso alcun trailer dedicato al nuovo progetto di Kojima Productions, che resta peraltro anche privo di un titolo. Per il suo sviluppo, ha concluso Hideo Kojima, potrebbe essere necessario diverso tempo, ma l'autore è ottimista sulla possibilità di offrire maggiori dettagli nel prossimo futuro.



Dal palco dell'evento, intanto, giunge la conferma dell'arrivo di Diablo IV nel 2023, insieme alla presentazione del nuovo gameplay di Redfall, IP sviluppata dal team di Arkane.