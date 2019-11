Kojima spiega perchè conviene giocare Death Stranding senza disattivare il multiplayer

Il boss di Kojima Productions tiene fede alla sua reputazione di maestro della comunicazione e, a ridosso del lancio di Death Stranding, torna a parlare del multiplayer della sua prossima avventura sci-fi per offrirci un insolito consiglio su come affrontarla al meglio servendoci delle sue funzionalità online.

Nel corso di un'intervista concessa ai redattori di Famitsu, il papà di Metal Gear ha infatti discusso del multiplayer di Death Stranding per suggerire agli utenti che indosseranno i panni di Sam Bridges di sfruttare appieno le potenzialità del multiplayer asincrono perchè "anche se il gioco è stato realizzato partendo dal presupposto che chi non ha una connessione o non vuole collegarsi online debba fruire tutti i contenuti dell'esperienza di gioco e della storia, Death Strading è pur sempre un'avventura basata sulla condivisione e molte cose all'interno del gioco sono pensate per essere condivise, come le moto".

Oltre alle moto, Kojima fa riferimento anche alla suddivisione degli armadietti tra scomparti singleplayer e "multiplayer", con questi ultimi deputati a gestire gli oggetti posizionati dagli altri utenti. Per non mostrare il fianco a fastidiosi spoiler, l'autore giapponese preferisce però tornare all'esempio della moto per riferire che sono stati condotti tantissimi test e Death Stranding ha dato sensazioni diverse da quelle di molti altri giochi. Alcuni hanno deciso di tenersi stretta la propria moto personalizzandola e utilizzandola il più possibile, ma altri se ne sono liberati e l'hanno messa a disposizione degli altri giocatori per seguire una strada meno battuta in cui, magari, era difficile avventurarsi con una moto.

Secondo Kojima, quindi, il concetto di connessione di Death Stranding sta anche in questi piccoli ma significativi dettagli: e poi, come riferisce lui stesso, "tutti quanti vogliono cavalcare una bella moto! E riceverai anche un bel Mi Piace quando qualcuno utilizzerà una moto che hai messo a disposizione degli altri esploratori".