Kojima stuzzica ancora i fan: un nuovo teaser anticipa il suo nuovo gioco

Dopo aver svelato la presenza di Shiuli Kutsuna, Hideo Kojima continua a stuzzicare i fan che non vedono l'ora di saperne di più sul prossimo progetto videoludico del papà di Death Stranding e Metal Gear Solid.

Il game director nipponico ha proposto sui suoi canali social un nuovo teaser, sulla falsa riga di quelli già proposti nelle scorse settimane. L'enigma "Who Am I" nascondeva il volto di Elle Fanning, mentre dietro "Where Am I" si celava appunto Shiuli Kutsuna. Ci viene ora presentato un nuovo quesito: "How Come?", traducibile con la frase "Come Mai?".

Come suo solito, Kojima agisce in modi molto misteriosi e al teaser non aggiunge informazioni di alcun tipo, lasciando così i suoi fan brancolare nel buio in cerca di possibili dettagli. C'è da sottolineare che l'autore ha pubblicato nei giorni scorsi degli scatti in compagnia del cantautore e compositore musicale Woodkid, immortalato durante alcune sessioni di scanning facciale presso gli studi di Kojima Productions e già collaboratore dello studio con il brano "Goliath" comparso in Death Stranding Director's Cut. Che sia proprio lui il volto nascosto dietro questo nuovo teaser? Ancora pochi giorni e sicuramente ne sapremo di più, proprio come accaduto con le presentazioni di Elle Fanning e Shiuli Kutsuna.