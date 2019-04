Kojima temeva di 'aver perso tutto' dopo la separazione da Konami

Sono passsati ormai diversi anni dalla separazione avvenuta tra Hideo Kojima e Konami. Due nomi storici che hanno costituito uno dei sodalizi più rappresentativi all'interno dell'industria videoludica, e che ha portato alla luce l'amata serie di Metal Gear.

Nel corso di una recente intervista, l'autore nipponico, ora al lavoro su Death Stranding per conto di Sony Interactive Entertainment, ha ripercorso gli attimi di smarrimento immediatamente successivi al suo divorzio da Konami.

"Creavo giochi da 30 anni, ed ero molto sicuro di mé stesso in questo campo, ma non avevo nulla da cui ripartire. Era di nuovo tutto da zero. Niente ufficio, niente staff, niente materiale su cui lavorare, e nessuna macchina.

Credevo di aver perso tutto, ma scoprì di avere dalla mia numerosi allacci. Come ad esempio le persone in Sony, Norman Reedus, Geoff Keighley. Volevo davvero riconnettermi con queste persone che ritenevo importanti. È stato molto difficile ripartire da zero, ma ho lentamente compreso che non avevo perso nulla. Non è stato poi così arduo. Sono stato fortunato a poter disporre di tutte queste connessioni".

Ironico che Kojima parli di "allacci" proprio durante lo sviluppo di Death Stranding, il misterioso titolo open world che baserà le sue fondamenta sul concetto di connessione. Il padre di Metal Gears, che ha fortunatamente ritrovato una via agibile da percorrere grazie al supporto di Sony (da cui ha ricevuto il Decima Engine di Guerrilla Games) e dei suoi altri collaboratori, ha recentemente discusso del gioco: tutte le novità svelate sono state trattate nel nostro nuovo Video Speciale su Death Stranding.