Kojima x Sony, esclusiva PS5 in arrivo? Spunta un possibile indizio

Dopo la pubblicazione di Death Stranding e del successivo Death Stranding: Director's Cut su PlayStation 5 e PC, il team di Kojima Productions ha mantenuto il più stretto riserbo sulle sue attività.

Il team guidato da Hideo Kojima, di conseguenza, è da tempo al centro di rumor e speculazioni, che non mancano di chiamare in causa possibili accordi di esclusività stretti dal Game Director con Microsoft o Sony. E mentre non mancano recenti rumor su di un gioco Kojima Productions destinato alla sola Xbox Series X|S, un nuovo Tweet pubblicato dall'autore stuzzica invece la fantasia del pubblico PlayStation.

Il cinguettio in questione, che potete visionare direttamente in calce a questa news, include uno scatto raffigurante la nuova sede della software house giapponese. Al centro della scena, troviamo una imponente postazione di lavoro dedicata alla stesso Hideo Kojima, ma i più attenti non hanno mancato di notare un dettaglio presente sullo sfondo. Stiamo parlando di un Dev-Kit di PlayStation 5 collegato ad un monitor collocato sulla destra dell'inquadratura: un avvistamento che ha subito scatenato ancora una volta le voci legate ad una possibile esclusiva Sony in arrivo dagli studi di Kojima Productions.



Già nel mese di marzo, non erano mancate discussioni tra gli appassionati, in seguito all'avvistamento di sessioni di mo-cap condotte da Kojima presso studi Sony, ma al momento le attività del Game Director sono avvolte nel mistero.