Kojima-Xbox, l'accordo non s'ha da fare? Petizione per cancellare l'esclusiva Microsoft

Nella giornata di ieri il giornalista Jeff Grubb tornato alla riscossa parlandoci di una presunta lettera d'intenti firmata da Hideo Kojima e Microsoft, i quali si sarebbero impegnati per la produzione di un videogioco esclusivo per Xbox e basato sul cloud.

Nonostante Grubb si sia mostrato estremamente sicuro delle informazioni che ha fornito, parlando di un accordo quasi ultimato e vicino alla firma definitiva, non c'è ancora nulla di ufficiale al riguardo. La voce si è tuttavia rivelata più che sufficiente per far indispettire un fan di lunga data di Hideo Kojima, secondo il quale il nome del game designer giapponese dovrebbe rimanere associato al marchio PlayStation e stare ben lontano da Xbox.

Seccato dalla possibilità che il suo idolo realizzi un gioco per Xbox, un certo Vrinn Y., residente in Alabama, ha aperto una petizione su Change.org chiedendo l'immediata cancellazione dell'accordo tra Hideo Kojima e Microsoft. "Kojima sta tradendo i suoi fedeli fan. È stato accecato dall'ingordigia. Dobbiamo aiutarlo a ritornare nel lato vincente. [...] Non tutti hanno una connessione abbastanza prestante per poter giocare in streaming. Non tutti hanno i soldi per acquistare una nuova console e un nuovo PC. Per favore Kojima, non lasciarci", si legge nella descrizione della petizione.

A dire la verità, non sappiamo quanto ci sia di serio in tutto ciò, ma intanto la petizione aperta 18 ore fa ha già raccolto diversi commenti poco lusinghieri da parte dei giocatori Xbox e ben 135 sostenitori, molti dei quali hanno aderito solo per scherzo. Probabilmente questa petizione non andrà molto lontano, è pur vero tuttavia che il web non smette mai di stupirci.