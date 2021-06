Kojima e Xbox Series X: un horror in arrivo, per il leaker di Final Fantasy Origin

In seguito all'ulteriore rinvio del reveal di Abandoned, hanno iniziato a smorzarsi le indiscrezioni legate ad un possibile collegamento tra Blue Box Game Studios, la serie Silent Hill e Hideo Kojima.

Non cessano però i rumor legati a quello che sarà il prossimo progetto del team di Death Stranding. Dopo aver confermato di aver avviato i lavori per un nuovo titolo, Kojima Productions non ha infatti ancora presentato la sua prossima produzione, lasciando la strada aperta a teorie e ipotesi di pubblico e insider. Di recente, in particolare, hanno trovato ancora diffusione indiscrezioni legate ad un avvicinamento tra Hideo Kojima e Microsoft.

Sul tema si è espresso anche l'insider francese noto come "SoulsHunt". Dopo essersi guadagnato crescente attenzione in seguito alla corretta anticipazione dell'annuncio di Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin durante l'E3 2021, quest'ultimo ha predetto l'arrivo di un horror a firma Kojima Productions in esclusiva su Xbox Series X. Escludendo categoricamente un legame tra Abandoned e il padre della Metal Gear Saga, l'insider afferma invece che l'autore sarebbe al lavoro su di un progetto dalla natura episodica, originariamente previsto per Google Stadia. A tal proposito è però opportuno ricordare che nella primavera, Google aveva smentito le insistenti voci sulla cancellazione di un gioco horror di Hideo Kojima pensato per la piattaforma cloud.



Secondo SoulsHunt sarebbero invece da escludere le ipotesi di un'acquisizione di Kojima Productions da parte di Microsoft. Il progetto, afferma infine - anche se con incertezza -, sarebbe stato presentato anche a Sony, che non avrebbe però apprezzato la sua struttura a episodi.



Ricordiamo che, per quanto insistenti, tali voci sono al momento non confermate e potrebbero dunque rivelarsi infine errate, in tutto o in parte. Per saperne di più, non resta che attendere aggiornamenti per voce diretta della software house giapponese, che ha di recente alzato il sipario sulla Death Stranding Director's Cut.