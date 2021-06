Kokopas' Atlas: il life simulator presentato in video durante l'E3 2021

Gli sviluppatori di HyperMegaPixel presenziano all'E3 2021 per svelare Kokopa's Atlas, un life simulator intriso di elementi ruolistici che sarà disponibile nel corso dei prossimi mesi su PC e, presumibilmente, anche su console.

L'avventura di Kokopa's Atlas viene descritta come un'esperienza sim life che pone gli utenti nei panni, appunto, di Kokopa, un "aspirante eroe galattico" che dovrà rifarsi una nuova vita creando una fattoria in una dimensione naturale generata proceduralmente.

Schiantatosi su di un lontano pianeta, Kokopa dovrà fare appello a tutto il suo coraggio per fronteggiare pirati cosmici e animali selvaggi: con l'ausilio degli strumenti recuperati dal relitto della sua navicella, il nostro alter-ego potrà interagire con l'ambiente e instaurare un rapporto con i personaggi secondari per completare tutta una serie di incarichi all'interno di una mappa in perenne mutamento.

Per ampliare ulteriormente l'offerta ludica e contenutistica di questo titolo, i ragazzi di HyperMegaPixel contano di lanciare a breve una campagna di raccolta fondi su Kickstarter per coinvolgere i fan del genere. L'esito del crowdfunding determinerà quindi la finestra di lancio definitiva di Kokopa's Atlas e, supponiamo, l'eventuale porting per console come PS4, Xbox One o Nintendo Switch. Nel frattempo, vi lasciamo al video di presentazione e alle prime immagini di Kokopa's Atlas ammirate durante l'E3 2021.