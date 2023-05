La Kollector's Edition di Mortal Kombat 1 è in preordine su Amazon Italia, scorte limitate

E' tutto pronto per l'apertura dei preordini di Mortal Kombat 1, i preorder sono attivi dal 19 maggio e Amazon.it mette in catalogo la ricchissima Kollector's Edition a tiratura limitata.

Mortal Kombat 1 Kollector's Edition costa 289.99 euro ed è disponibile nelle versioni PS5 e Xbox Series X/S, questa versione da collezione include il gioco completo in versione Premium Edition con accesso anticipato, una statuina di Liu Kang alta 41cm realizzata da COARSE, una skin ispirata a Liu Kang, custodia Steelbook in metallo tre cartoline esclusive e 1.450 cristalli di drago aggiuntivi (2.700 complessivi con quelli inclusi nella Premium Edition), il tutto racchiuso in una confezione esclusiva.

Come bonus preordine troviamo il personaggio giocabile Shang Tsung e l'accesso alla Closed Beta in programma ad agosto. Al momento il preorder riguarda solo la Kollector's Edition mentre le edizioni Standard e Premium non sono ancora disponibili, tutte le versioni sono disponibili in preorder dalle 19:00 di venerdì 19 maggio. Le disponibilità della Kollector's Edition di Mortal Kombat 1 sono limitate e dunque affrettatevi se siete interessati a questa edizione speciale del picchiaduro.

Mortal Kombat 1 esce il 14 settembre 2023 su PC, PS5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch mentre non sono previste versioni per PS4 e Xbox One.