Anche Kollector si unisce al roster di Mortal Kombat 11: ecco il Trailer di presentazione!

Con l'avvicinarsi della data di pubblicazione di Mortal Kombat 11, il Team di Sviluppo del nuovo picchiaduro ha deciso di offrire al pubblico maggiori dettagli sul cast di combattenti.

Dopo aver pubblicato il Reveal Trailer di Cetrion, nuova lottatrice pronta ad esordire all'interno del celebre franchise di NetherRealm, il Team è pronto a presentare un ulteriore combattente, pronto a farsi strada all'interno di Mortal Kombat 11. Come potete verificare in calce a questa news, si tratta di Kollector, lottatore dotato di plurime braccia, delle quali non esita a fare ampio uso durante i combattimenti. Se volete approfondire il suo stile di lotta, non vi resta che dedicarvi alla visione del suo Trailer di presentazione, disponibile direttamente in apertura a questa news. Al suo interno viene inoltre presentata, come da tradizione, la brutale Fatality del personaggio. Felici di questo nuovo ingresso nel roster di Mortal Kombat 11?



Vi ricordiamo che il nuovo capitolo della celebre saga videoludica targata Ed Boon si prepara ad esordire a breve su diverse piattaforme. A partire dal prossimo 23 aprile, Mortal Komabt 11 sarà infatti disponibile su Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Per aiutarvi ad ingannare l'attesa, vi segnaliamo che il nostro Alessandro Bruni ha realizzato uno speciale interamente dedicato ai migliori Fatal Blow di Mortal Kombat.