Kona 2 Brume: il surreale survival ha una data d'uscita, ed è vicinissima

Vi ricordate di Kona, uno spettrale e surreale survival a tinte investigative del 2017 ambientato in una gelida città sperduta del Quebec? Ebbene, Parabole è pronto a tornare in scena con il seguito, Kona 2 Brume, annunciando la data d'uscita ufficiale attraverso il trailer di lancio.

Kona 2 Brume sarà disponibile su PC via Steam, PlayStation 5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e Nintendo Switch a partire dal 18 ottobre 2023. Il nuovo episodio si pone in diretta continuità con il predecessore in termini di contenuti e tematiche, con i giocatori che guideranno il detective Carl Faubert attraverso un oscuro ed abbandonato villaggio minerario canadese degli anni '70. Questa volta l'investigatore dovrà scoprire l'origine di una misteriosa nebbia, nota come Brume, che sta stravolgendo gli equilibri naturali e va dunque fermata il più velocemente possibile, prima che possa causare danni ancora più gravi a tutto l'ecosistema.

Raccogliere indizi, esplorare con attenzione i dintorni del villaggio e portare alla luce incredibili rivelazioni sono gli ingredienti alla base del survival game di Parabole, che promette un'esperienza ancora più inquietante ed immersiva rispetto a quanto visto nel predecessore del 2017. Appuntamento dunque al 18 ottobre, quando Kona 2 Brume sarà a disposizione di tutti gli appassionati del genere pronti a scoprirne ogni singolo segreto.