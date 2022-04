Konami annuncia Bail or Jail, in uscita quest'anno con demo gratis a maggio

Konami ha annunciato un nuovo party game multiplayer asimmetrico in arrivo quest'anno su Steam, intitolato Bail or Jail e disponibile in demo dall'11 maggio, una ottima occasione per provare questo nuovi titolo della casa giapponese.

Sviluppato da Free Style in collaborazione con Konami Digital Entertainment, Bail or Jail si presenta con un gioco multiplayer asimmetrico dove quattro giocatori saranno divisi in due team, umani e mostri. Ispirato a guardie e ladri, in Bail or Jail gli umani dovranno evitare di essere catturati dai mostri in partite veloci della durata di tre minuti.

Bail or Jail presenta "una grande varietà di mappe spettrali con molti e interessanti nascondigli, amabili personaggi umani e simpatici mostri dalle diverse abilità renderanno Bail or Jail sempre più coinvolgente match dopo match."

Cinque le modalità di gioco presenti: Quick Match, Friend Match e Join Friend per quanto riguarda il comparto online e Single Player e Multiplayer Locale offline. Bail or Jail supporta la risoluzione 1080p Full HD e framerate fino a 144 fps, il gioco supporta inoltre Discord per invitare gli amici in partita, Konami ha già annunciato l'arrivo di futuri aggiornamenti con mappe, eventi e personaggi.

La demo esce l'11 maggio su Steam e permette di giocare in modalità Quick Match su una sola mappa con una selezione di personaggi. Confermato il supporto per dodici lingue, tra cui l'italiano: Giapponese, Inglese, Francese, Cinese Semplificato, Cinese Tradizionale, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Coreano, Portoghese, Portoghese Brasiliano e Russo. Dopo Crimesight, Konami continua a puntare su nuove IP e progetti sperimentali pensati per conquistare un pubblico di tutte le età.