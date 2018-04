Konami annuncia Castlevania Grimoire of Souls per iPhone e iPad

Konami of Japan ha annunciato oggi Akumajo Dracula Grimoire of Souls (Castlevania Grimoire of Souls in lingua inglese), nuovo gioco dell'omonima serie in arrivo nel corso del 2018 su piattaforme iOS.

Il sito ufficiale giapponese è stato aperto nella notte ma al momento non presenta molte informazioni Castlevania Grimoire of Souls sarà un Action RPG 2D a scorrimento orizzontale con supporto per la co-op fino a quattro giocatori e modalità multiplayer competitive online.

Protagonisti dell'avventura saranno Akira e Lucy, confermata inoltre la presenza di altri personaggi storici della saga come Alucard, Simon Belmont, Charlotte, Shanoa e Marie. Al momento non sappiamo quando il gioco verrà pubblicato su App Store, Konami ha previsto un lancio per un generico 2018, nessuna conferma riguardo l'arrivo di Castlevania Grimoire of Souls in Occidente.

Con Castlevania Grimoire of Souls, il publisher giapponese sembra così intenzionato a rispolverare il franchise, fermo dal 2014, anno di uscita di Castlevania Lords of Shadow 2, titolo accolto tiepidamente da pubblico e critica.