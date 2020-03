Konami annuncia Castlevania Symphony of the Night per smartphone, disponibile ora

A sorpresa Konami ha annunciato la versione mobile di Castlevania Symphony of the Night, titolo uscito nel 1997 su PlayStation e SEGA Saturn e acclamato da pubblico e critica, ancora oggi considerato uno dei migliori giochi di sempre.

Questa la sinossi ufficiale diffusa da Konami: "Il più celebre gioco della serie di Castlevania arriva finalmente su mobile. Salta, scatta e combatti per farti largo attraverso il vasto castello di Dracula nei panni di Alucard in questo classico GDR d'azione e svela una storia avvincente con una vasta gamma di nemici unici e personaggi affascinanti. Riscopri il mondo di Castlevania in uno dei suoi giochi più rivoluzionari con una musica e una grafica splendide."

Castlevania Symphony of the Night è disponibile su iPhone, iPad e dispositivi Android scaricabile da App Store e Google Play al prezzo di 3,49 euro. Questa edizione presenta una interfaccia completamente rinnovata per adattarsi agli schermi touch, supporto per i controller wireless, obiettivi sbloccabili e una opzione per il salvataggio rapido. Il gioco è tradotto in varie lingue tra cui inglese, giapponese, tedesco, francese, italiano e spagnolo.

Ricordiamo che il gioco è disponibile anche su PS4 come parte della raccolta Castlevania Requiem che include Castlevania Symphony of the Night e Castlevania Rond of Blood.