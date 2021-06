Konami annuncia una collaborazione con Bloober Team, gli autori di The Medium

Nei mesi scorsi si è parlato di una vicinanza di Konami a Bloober Team, autore di giochi come Layers of Fear, Blair Witch e The Medium. Le voci hanno trovato conferma e Konami ha annunciato una partnership strategica con lo studio polacco.

In una nota stampa si legge che "Konami ha deciso di formare una business alliance con Bloober Team con l'obiettivo di creare contenuti di alta qualità combinando le rispettive caratteristiche e forze. Konami annuncerà maggiori informazioni sui contenuti della business alliance una volta che tutti i dettagli saranno confermati."

L'accordo in questione prevede lo sviluppo di contenuti e lo scambio di competenze, il CEO di Bloober Team Piotr Babieno si è detto molto soddisfatto di questo accordo: "È un giorno storico per me e il culmine di anni di lavoro. Il fatto che una compagnia così rinomata come Konami abbia deciso di cooperare strategicamente con Bloober Team significa che anche noi ci siamo uniti ai leader mondiali dell’industria gaming diventando un partner alla pari dei leader di questo settore."

Konami fa sapere inoltre che la compagnia continuerà a stringere partnership con studi esterni ma lo sviluppo in-house non verrà abbandonato. Nessun progetto specifico è stato annunciato ma sono in molti a pensare che Bloober Team sia al lavoro su un gioco di Silent Hill, come emerso da alcuni rumor dei mesi scorsi.