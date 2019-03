Konami annuncia le collection Arcade Classics, Castlevania e Contra

Konami ha annunciato tre diverse raccolte in arrivo su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch: Konami Anniversary Collection Arcade Classics, Castlevania Anniversary Collection e Contra Anniversary Collection.

Konami Anniversary Collection

Questa collection sarà disponibile in formato digitale dal 18 aprile, la raccolta realizzata per festeggiare il cinquantesimo anniversario della compagnia include otto classici arcade: Life Force (Salamander), Vulcan Venture (Gradius II), Nemesis (Gradius), Typhoon (A-JAX), Haunted Castle, Thuder Cross, Scramble e TwinBee.

Castlevania Anniversary Collection

In uscita durante l'estate, la raccolta include Castlevania per NES, Castlevania II Belmont's Revenge, Castlevania III Dracula's Curse, Super Castlevania IV per SNES ed altri quattro titoli non ancora annunciati.

Contra Anniversary Collection

Anche questa collection sarà pubblicata in estate e includerà Contra, Super Contra, Super C, Contra III The Alien Wars ed altri quattro titoli ancora da annunciare.

Ogni raccolta sarà accompagnata da uno speciale "Bonus Book" digitale con artwork, bozzetti preparatori, video dietro le quinte, interviste con gli sviluppatori ed altro materiale dedicato ai principali classici arcade di Konami ed alle serie Castlevania e Contra.

Al momento non ci sono notizie riguardo una possibile pubblicazione in formato fisico delle raccolte, il lancio delle tre collection è previsto esclusivamente in formato digitale su Steam, PlayStation Store, Xbox Store e Nintendo eShop.