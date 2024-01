Konami annuncia le collection di Rocket Knight e Felix, ed è subito nostalgia anni '90

Konami e Limited Run Games hanno annunciato due raccolte dedicate a Rocket Knight e Felix The Cat, disponibili in formato fisico e digitale su PlayStation 4, PlayStation 5 e Nintendo Switch. I preordini sono aperti ora sul sito di LRG.

Rocket Knight Adventures Re-Sparked include Rocket Knight Adventures (1993), Sparkster Rocket Knight Adventures 2 (1994) e Sparkster (1994), tutti e tre ricreati con il Carbon Engine di Limited Run Games, i tre giochi presentano anche una nuova intro animata targata Studio Meala, possibilità di riavvolgere il tempo, modalità Boss Rush e modalità Museo con contenuti inediti mai visti prima legati allo sviluppo e alla produzione della trilogia.

Felix The Cat Bundle invece include le riedizioni di Felix The Cat per NES (1992) e Game Boy (1993) anche in questo caso riprodotti con il Carbon Engine. I due giochi supportano i salvataggi rapidi in qualsiasi momenti e la funzionalità rewind.

Limited Run Games ha inoltre annunciato di essere al lavoro su una terza collection di giochi Konami, tuttavia questa verrà svelata solamente il prossimo 24 febbraio. Non solo Metal Gear Solid e Castlevania quindi, la casa giapponese dimostra di avere interesse a riportare in vita anche altre IP del suo vastissimo catalogo che include migliaia di giochi e decine di serie di enorme successo.