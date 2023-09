Konami annuncia eFootball 2024: il gioco di calcio si evolve con migliorie al gameplay

Konami Digital Entertainment inaugura il nuovo anno calcistico con eFootball 2024, gioco che introduce una serie di aggiornamenti e aggiunte che faranno la gioia degli appassionati di calcio. Ecco le principali novità di eFootball 2024.

eFootball 2024 è disponibile ora su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, PC Windows 10, iPhone, iPad e dispositivi Android.

Club Partner

Tra i partner di Konami troviamo alcune delle squadre più iconiche tra cui Manchester United, FC Bayern Münich, FC Internazionale Milano, AC Milan, Arsenal e FC Barcelona. Kit, stadi e team di questi e di altri club, saranno aggiornati per rispecchiare la nuova stagione e i risultati dei recenti ingaggi legati al calciomercato. Tra gli stadi invece, confermati Allianz Arena, Spotify Camp Nou, San Siro e lo Stadio Olimpico.

Il gameplay si evolve

Le principali modifiche al gameplay riguardano i dribbling e la difesa. Il miglioramento della risposta ai controlli consentirà agli utenti di velocizzare l’azione in campo concretizzando, in una frazione di secondo, azioni strategiche proprie del calcio d'élite e permettendo ai calciatori di controllare la palla più da vicino e di avere la meglio anche durante le azioni più concitate. Il miglioramento delle abilità individuali, inoltre, consentirà agli utenti di coordinare la propria squadra e i propri modelli tattici a un livello superiore creando maggiori occasioni per conquistare la vittoria sul campo virtuale.

Team Building più efficace

Una delle novità di questo update, offrono la possibilità di migliorare ulteriormente le caratteristiche dei calciatori. I Booster consentiranno, infatti, ai calciatori di ottenere prestazioni superiori a quelle legate ai normali parametri (con un limite di 99), il che significa che gli utenti potranno esaltare le abilità e gli attributi individuali di vari calciatori del proprio Dream Team.

Lionel Messi x eFootball 2024

Continua la collaborazione con Lionel Messi, il calciatore argentino si conferma cover star di eFootball 2024: Messi sarà anche testimonial del nuovo eFootball 2024 Leo Messi Edition (disponibile ora su PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One e PC) e Premium Ambassador Pack: Leo Messi per dispositivi mobile e Steam. In questa edizione, i giocatori riceveranno ancheuna carta Epic Messi esclusiva dotata della nuova funzione Booster, un set di 10 giocatori Highlight composto dai suoi precedenti compagni di squadra, 11 set da 4.000 EXP e 300 monete eFootball.

Campagna Bonus

Attraverso una serie di bonus di accesso, gli utenti potranno ottenere 4 Chance Deals 360.000 GP, 60.000 EXP e 120 Monete eFootball. Inoltre, conseguendo gli obiettivi della campagna, gli utenti potranno aggiungere alle ricompense 400.000 GP, 120.000 EXP, 100 monete eFootball e 4 Skill Training Programs.